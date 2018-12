Ursula XII van Scott Brash met pensioen

In Genève liep Ursula XII (v. Ahorn) haar laatste wedstrijd onder vaste ruiter Scott Brash. De zeventienjarige merrie gaat met pensioen na een prachtige zesde plaats in de Grand Prix aldaar. Brash bracht Ursula al vele jaren uit in de internationale springsport.

De bruine merrie beleefde met haar Britse ruiter een aantal grote overwinningen op het hoogste niveau. In 2014 werd Ursula XII onder Scott Brash derde bij de wereldbekerfinale in Lyon. Ze won in maart van dit jaar de GP van Mexico en in 2017 de Grote Prijs van Doha. Vorig jaar was de combinatie tweede in Genève.

Bron: Grandprix Replay