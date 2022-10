Usual Suspect d’Auge overleden

Haras de la Bosquetterie heeft op social media bekend gemaakt dat het internationale springpaard Usual Suspect d'Auge (Jarnac x Papillon Rouge) overleden is. De Selle Français-ruin, die met Julien Epaillard op het hoogste niveau in de sport actief was, is slechts 14 jaar geworden.

Epaillard en Usual Suspect d’Auge wonnen onder andere de Grand Prix van Parijs en de Global Champions Tour in Doha. In 2018 stuurde de Fransman Usual Suspect naar de 23e plaats in de FEI Wereldbekerfinale in Parijs. Dit jaar werd de ruin een aantal keer door Bilal Zaryouh de piste binnen gereden, maar in augustus zat Epaillard op CSI2* Auvers zelf weer in het zadel van Usual Suspect. Dat was tevens de laatste wedstrijd van de combinatie.

Bron: Horses.nl/Haras de la Bosquetterie