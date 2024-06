Václav Staněk wint op Spruce Meadows eerste Grand Prix van zijn carrière

De Tsjechische Václav Staněk komt inmiddels tien jaar in de internationale springsport uit, maar slaagde er in die tijd nog niet in om een Grand Prix te winnen. Gisteren kwam het er op de Spruce Meadows dan eindelijk van. Staněk zette met de KWPN'er Quintin (v. Quaprice Bois Margot) een razendsnelle barrage neer en gaf meerdere topruiters het nakijken.

Quintin sprong tot februari dit jaar nog onder het zadel van Daniel Coyle en werd toen nog derde in de Grand Prix van Calgary. Voor die tijd werd de door Dennis van Tilburg gefokte ruin al een handjevol keren door Staněk uitgebracht. Op de Spruce Meadows, waar Staněk twee jaar geleden nog als groom aan het werk was, viel voor de Tsjech alles op z’n plek. Hij bleef in de barrage foutloos in 45.06 seconden en geen van zijn vier concurrenten wist die tijd nog te verbeteren. Matthew Sampson en Daniel (v. Heartbreaker) werden tweede, Conor Swail en Casturano (v. Castelan) maakten de top drie compleet.

Speciaal

“Dit is heel speciaal, dit is namelijk mijn favoriete wedstrijd over de hele wereld”, reageert Staněk enthousiast. “Ik kijk al sinds jongs af aan naar de Spruce Meadows en heb altijd gehoopt dat ik hier op een dag kon rijden, maar hier winnen, daar heb ik niet van durven dromen.”

Johnny Pals net buiten de top vijf

Johnny Pals miste op een haar na de barrage. Met Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) liep hij in het basisparcours tegen 4 strafpunten aan, maar met 77.03 seconden op de teller zette hij wel de snelste tijd neer en werd daarmee nog zesde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl