Vader en dochter (12) Schaper kapen prijzen in Zwolle

Jumping Zwolle is van start en de eerste winnaars zijn bekend. Danny Schaper uit Ommen begon met winst in de 1.25m Roelofsen Horse Trucks Prijs met Cillow (v. Canabis).“Voor mezelf is het natuurlijk leuk om vooraan in de prijsuitreiking te staan, maar wat ik nog veel knapper vindt is dat mijn dochter van twaalf vierde werd”, vertelt Danny Schaper.

“Ik heb eerder wel wat meer internationaal gereden, maar ik ben ook heel graag thuis en ga met plezier met een volle vrachtwagen paarden naar landelijk concours. Als je geen paard hebt voor Grote Prijzen, heb je op een internationaal concours niet veel te zoeken. Maar ik ben blij dat ik er nu bij ben. Voor onze dochter Britt is het helemaal een unieke kans om ervaring op te doen. Ik had haar wel door: ze wilde me eraf rijden, maar ze mocht van mij niet te hard rijden. Het is de eerste keer internationaal, laat ze eerst maar goede ervaringen opdoen. Wat ze deed is heel knap voor haar leeftijd. Ze maakt echt stappen”, vertelt Schaper over zijn dochter die Heerdestar (v. Zilverstar T) had gezadeld.

Snel naar huis

Zodra de paarden van de familie Schaper weer verzorgd op stal staan, is Danny alweer vertrokken naar huis. “Druk met de bouw van een nieuwe binnen- en buitenbak en slaapgelegenheid. Er is veel vraag van buitenlandse springruiters om voor een bepaalde periode een accommodatie te huren, waar ze kunnen trainen en van waaruit ze op concours kunnen. Dat willen we nu realiseren. Ze hoeven de vrachtwagen er straks maar neer te zetten, de paarden af te laden en ze kunnen aan de slag. Er komt ook een Bed & Breakfast bij. Zo blijven we toch nog een beetje in de horeca.”

Focus op de paarden

Schaper is blij dat hij zich weer voor de volle honderd procent kan focussen op het opleiden van paarden voor de (top)sport. “Horeca is ook topsport, dat moet je ook goed doen. Ik zat met één been in de horeca, met de andere in de paarden. Lastig combineren soms. M’n vrouw en kinderen vinden paarden ook mooi, dus toen de situatie zich voordeed hebben we daarvoor gekozen. Het draait vooral om opleiden en trainen op de wedstrijd, maar nu ik hier in Zwolle ben is het te verleidelijk om niet wat sneller te rijden. Daar leren de paarden ook weer van.”

Andere rubrieken

De andere twee rubrieken die al verreden zijn in Zwolle kwamen op naam van Micky Morssinkhof en de Ier Richard Howley. Morssinkhof won het 1,35m met Elianca (v. Carthino). De winst in de rubriek voor 6- en 7-jarigen ging naar Richard Howley met Hera de Landetta II (v. Bustique).

Alle uitslagen

Bron: Persbericht/Horses.nl