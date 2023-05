Vader en dochter Thijssen maken de dienst uit in Kronenberg

Het waren Leon Thijssen en zijn dochter Mel die de overhand hadden in de CSI1* 1,40m met barrage in Kronenberg. In de barrage zette de ruiter als tweede starter met een foutloos parcours in 32,47 seconden de tijd om te verslaan neer. Uiteindelijk was het zijn dochter die het dichtst bij die tijd in de buurt kwam.

In het basisparcours hielden elf combinaties de teller op nul. Kim Emmen opende de barrage, maar zij kreeg met Godfather-Go (v. Namelus R) een balk. Daarna was het de beurt aan Thijssen, die met Faithless MVDL (v. Ukato) liet met 0/32,47 zien hoe het moest. Al snel werd duidelijk dat geen van zijn concurrenten die tijd nog wist aan te scherpen. Als tiende starter maakte Mel Thijssen het voor haar vader nog even spannend. Met Chic Fou de la Bastide (v. Chessman van de Helle) zette ze alles op alles, maar kwam met 33,11 seconden op de teller net een halve seconde tekort om de eerste plaats over te nemen en werd tweede.

