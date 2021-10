Vader en zoon Van der Schans in top drie 7YO Oliva

Wout-Jan en Patrick van der Schans zijn de dag goed begonnen in het Spaanse Oliva met hun jonge paarden. Het tweetal eindigde op de tweede en derde plek in de 1,35m-rubriek voor zevenjarige paarden. Hendrik-Jan Schuttert en Michael Greeve hadden beiden vier strafpunten en eindigden niet in de top vijf.

Mikolaj Baranski was met Juggle Baraka (v. Etoulon VDL) met afstand goed voor de snelste foutloze tijd. De Poolse ruiter kwam in 35,67seconden aan de finish met de KWPN-ruin en dat was bijna twee seconden sneller dan de concurrentie.

Top drie

Patrick van der Schans had Jager (v. Numero Uno) gezadeld voor deze rubriek en liet de hengst in 37,61 seconden foutloos over de eindstreep galopperen. Wout-Jan van der Schans volgde met A.S. Eden (v. For Fashion) met een tijd van 37,96 seconden op de klok en maakte daarmee de top drie compleet.

Plek 10 en 11

Schuttert eindigde met Onslow (v. ) op de tiende plek met vier strafpunten en hij werd gevolgd door Greeve met Jetplane (v. Whitesnake) op de elfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl