Vader en zoon Van der Vleuten tweede in Global Champions League

In de eerste etappe van de Global Champions League in Madrid hebben Eric en Maikel van der Vleuten een goed resultaat neer gezet voor hun team 'Madrid in Motion'. Zowel vader als zoon bleef foutloos en zetten een goede tijd neer. Alleen de mannen van 'New York Empire' waren sneller.

Scott Brash finishte met Hello Shelby in 73,31 seconden en zijn teamgenoot Spencer Smith, die de Kashmir van Schuttershof-nazaat Theodore Manciais had twee seconden meer nodig. Hun teamresultaat staat nu op 148,36 seconden.

Maikel en Erik waren met Dana Blue respectievelijk Wunschkind een fractie langzamer samen. Hun twee tijden bij elkaar opgeteld vormen een totaal van 160,36 seconden.

Foutloos

Na de eerste etappe hebben ook London Knights (Martin Fuchs en Ben Maher), Berlin Eagles (Malin Baryard-Johnsson en Emil Hallundbaek), Scandinavian Vikings (Evelina Tovek en Danielle Goldstein) en Miami Celtics (William Whitaker en Michael Duffy).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl