Vader Jos Verlooy koopt Cornetboy

Na het winnen van teamgoud en individueel brons op het Europese Kampioenschap in Rotterdam met Igor kan Jos Verlooy nu rekenen op een nieuwe bondgenoot. Zijn vader, Axel Verlooy, kocht Cornetboy (Cornet's Stern x Colander), een tienjarige ruin van Cornet's Stern. Hiermee heeft Jos Verlooy weer een nieuw talent op stal.

Eerder dit jaar moest Jos Verlooy nog afscheid nemen van twee van zijn toppaarden. Romeo de Villaret (Mr. Blue x If de Merrie) en Cor-Leon vd Vlierbeek Z (Calvaro Z x Omar) werden naar het buitenland verkocht. De veertienjarige goedgekeurde schimmelhengst kwam terecht bij de Amerikaanse ruiter Adam Prudent. Cor-Leon vertrok naar Engeland waar jeugdamazone Lilly Freeman-Attwood hem ging rijden.

Tot voor kort werd Cornetboy internationaal uitgebracht door de Chileense ruiter Ignacio Montesinos. Begin augustus werd Montesinos met de schimmel individueel 14e op de Pan American Games in Lima en in mei wonnen ze nog de 1.50m rubriek van Sol de Mayo in Argentinië.

Bron: Horses.nl/facebook/grandprix-replay