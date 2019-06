Vaderdagcadeau voor Maikel van der Vleuten in Grote Prijs

Ranking punten, een mooi geldbedrag en een dikke knuffel van zijn dochter ontving de winnaar van de Seacon Grote Prijs. Onder toeziend oog van diens familie snelde Maikel van der Vleuten naar de rapste finishtijd in Kronenberg. De Brabander hield zo Braziliaans snelheidsduivel Thiago Ribas Da Costa van de winst. Op de derde trede van het podium nam Giampiero Garofalo uit Italië plaats.

In de basisomloop van de 1.45m proef werd de eerste rit onder de Nederlandse driekleur, waarbij alle balken in de lepels bleven, gereden door Mans Thijssen. De jongste telg van de Thijssen-trilogie debuteerde in een Grote Prijs op dit niveau met Charlie (v. Casall), waarmee de zestienjarige ruiter twee weken geleden de CSI1* GP won in Eindhoven. Met een kalm basistempo moest de Sevenummer wel twee strafpunten voor tijdsoverschrijding noteren. Kristian Houwen bemachtigde het eerste barrage ticket voor Oranje met Drop Shot M. Rob Heyligers en Van der Vleuten volgden.

Eigenaardigheden

Van de 48 combinaties kwamen uiteindelijk acht duo’s retour. In de eerste omloop van de twee ster Grote Prijs had Van der Vleuten zijn handen aardig vol aan de tienjarige Canisha. De eigenaar, Eric Vinken, vertelde al dat de Cancara-merrie haar eigenaardigheden heeft, maar ook vanmiddag liet haar ruiter weer zien dat hij een topmatch is met de vlugge vos. “Ik had donderdag en vrijdag een beter gevoel na de eerste omloop”, vertelt de winnaar.

Vertrouwen

“Canisha trok nu in de bocht naar de oxer ineens weg en ze springt ook echt op haar eigen manier. Heel apart, maar bij dit soort type paarden werkt het juist averechts als je voorzichtig gaat rijden. Als ik haar vertrouwen geef, dan gaat ze daar alleen maar beter van springen”. Niets is minder waar, want de nummer 23 van de wereldranglijst verbeterde de leiderstijd met een ultra snelle finish in 41.39 seconden. Met merrie Kassandra Van ’T Heike (v. Epleaser van T Heike) deed Da Costa een goede poging de tijd te kloppen, maar deze strandde in de lucht met 41.67 op de teller. “Ze verliest tijd boven de sprong, maar tegelijkertijd springt ze fantastisch”, zegt de Braziliaan over zijn paard.

Op safe

Niet gebrand op de winst was Rob Heyligers. De Brabander reed met oog op een foutloze ronde de negenjarige Cassius Clay vDv Z rond in 48.78 seconden, goed voor de vijfde plaats. “Cassius springt extra, maar qua snelheid weet ik met zulke jockeys dat ik beter voor nul dan voor de winst kan gaan. Met zes seconden verschil op de teller, blijkt dat ook wel, want het is niet alsof bijna bij de top drie zit qua tijd”, lacht Heyligers. Garofalo finishte met VDL Groep Centora de Wallyro in 43.11, terwijl Canadees Kyle Timm Double T in 44.53 naar de vierde plaats stuurde.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht