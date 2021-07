Valdocco Des Caps verkocht naar Saoedi-Arabië

De 12-jarige ruin Valdocco Des Caps (v. Number One D'Iso un Prince) is verkocht naar Saoedi-Arabië. Prins Turki Bin Mohammed en voormalig vicewereldkampioen Abdullah Alsharbatly zijn de nieuwe eigenaren van het succesvolle paard.

De ruin werd uitgebracht door de Franse ruiter Guillaime Fourtier, die het paard van jongs af aan heeft getraind. In 2019 was de combinatie succesvol toen ze op de Nations Cup in Aken met het Franse team sprongen met een score van 0/4 – ook in de kwalificatie voor de Rolex Grand Prix. Het duo eindigde in februari als vierde in de CSI5* Grand Prix in Bordeaux en won in april en juni van datzelfde jaar de CSI4* Grand Prix-wedstrijden in St. Tropez. Valdocco Des Caps hielp het Franse team ook om de eerste plaats te winnen in de St Gallen Nations Cup-klasse.

Uitgebracht door Cian O’Connor en Sergio Alvares Moya

In september 2019 werd het paard verkocht aan de Ierse ruiter Cian O’Conner. Later in het jaar behaalde het paar een zesde plaats in de CSI2* Grand Prix in Samorin en een derde plaats in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. In 2020 sprong Sergio Alvares Moya met de ruin op verder op internationaal niveau. In Oliva won deze combinatie vorig jaar de CSI2* Grand Prix en behaalde in januari van dit jaar samen de derde plaats in de CSI3* Grand Prix.

‘Ik hoop dat we in de toekomst veel successen kunnen behalen’

“Ik ben blij dat ik dit geweldige paard heb gekocht die een succesvolle carrière heeft gehad. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen veel kunnen winnen. Ik ben dankbaar voor de geweldige samenwerking met Prins Turki en Tareq Taher. Ik hoop dat we in de toekomst veel successen kunnen behalen”, aldus Abdullah.

Bron: Persbericht