Vale en I.Adermie R winnen Grand Prix van Ocala

De succesvolle Aaron Vale heeft afgelopen zaterdagavond weer een Grand Prix-overwinning op zijn conto bijgeschreven. Met de door Stal Roelofs gefokte I.Adermie R (Den Ham Blue R x Namelus R) was hij heer en meester in de met 100.000 dollar gedoteerde Coca-Cola Beverages Florida Grand Prix. Daarnaast werd hij met Cristo Beech (It's the Business x Ragua) ook nog eens derde.

In de met negen combinaties bezette barrage van de Grand Prix reed Vale Cristo Beech als vierde starter de piste binnen. Met een foutloze ronde in 38,584 seconden nam hij de leiding van de Braziliaan Santiago Lambre over, maar die leidende positie kon hij niet lang daarna alweer afstaan aan Jacqueline Ruyle, die met de Sandro Boy-zoon San Chano dik twee tienden van een seconde sneller was.

Risico’s beloond

“I. Adermie R is een wat kleiner paard met een kleinere sprong, dus ik moest flink galopperen om van hindernis één naar twee de negen sprongen te krijgen. Ze had genoeg balans om de sprong goed te maken en ik kon voor de landing al naar rechts draaien om de wending richting de dubbel in te zetten. Ik denk dat ik richting de dubbel een galopsprong minder maakte dan de anderen. Daarna gingen we razendsnel naar de Lugano oxer. Ik liet haar daarna wat vrijer richting de blauwe hindernis, maar ik wist dat ze ‘aan’ stond en ze sprong hem foutloos. Dat gaf me wat meer ruimte om naar de volgende sprong te gaan en vervolgens richting de laatste stijl”, legt Vale uit. Zijn risico werd beloond met 37,412 seconden, waarmee hij de leiding van Ruyle overnam.

Voor Vale en de pas tienjarige merrie was het niet hun eerste Grand Prix-zege. Begin vorig jaar wonnen ze in Ocala twee Grand Prix’ op rij.

Bron: Persbericht/Horses.nl