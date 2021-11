Van Asten, Dubbeldam en Smolders bovenaan in 1.45m-rubriek

De Nederlandse springruiters Leopold van Asten, Jeroen Dubbeldam en Harrie Smolders zette vanavond een goede prestatie neer in de 1.45m-rubriek in Lier. Van Asten won de 2*-rubriek met de Oldenburger VDL Group Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Jeroen Dubbeldam werd tweede met de zwartbruine KWPN'er Forever SFN (v. Azteca VDL), gevolgd door Harrie Smolders met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko).

Van Asten finishte de barrage foutloos in 39,11 seconden. Hiermee was de springruiter 0,18 seconde sneller dan Dubbeldam. Smolders liet ook alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 39,66 seconden.

Lucas Porter en Guy Beyers in top 5

De vierde plaats ging naar de Amerikaanse springruiter Lucas Porter met de Holsteiner Hope Street (v. Casall). Het duo zette twee foutloze rondes neer en noteerde een tijd van 41,23 seconden. De Belg Guy Beyers maakte de top 5 compleet met de door familie Veldeman gefokte BWP-hengst Mithras de Regor (v. Elvis Ter Putte). Het paar bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 42,10 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl