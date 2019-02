Van Asten en Miss Untouchable krijgen publiek op de banken

Met VDL Groep Miss Untouchable kon Leopold van Asten rekenen op het thuispubliek bij de Winter Masters. Alle aanmoedigingen ten spijt werd het duo in de 1.50m GP-kwalificatie nipt geklopt door Ludger Beerbaums stalruiter, Eoin McMahon en Chacon 2. Voor Stal Joppen nam Rodrigo Almeida met Kafka vd Heffinck de derde plaats voor zijn rekening in de CSI3*-rubriek. “Ik was gewoon te langzaam”, reageert Van Asten na de barrage van de ranking proef waarin 14 van de 83 starts retour kwamen.

Gewoon was de rit van de nummer twee allerminst. VDL Groep-merrie Miss Untouchable showde haar benijdenswaardige springkwaliteiten en gaf op vlugheid en schakelvermogen niets toe in de delicaat gebouwde proef naar de hand van Frank Rothenberger. Negen tienden van een seconde maakten uiteindelijk het verschil. “Ik reed de eerste lijn in zeven galopsprongen, maar die kon men ook op zes rijden. Dat was voor ons geen optie. De ruiters die meer risico namen waren dan toch sneller, maar de rest ging perfect. Ik ben vooral gelukkig met hoe mijn paard sprong. Ik hoop dat we de lijn zondag voort kunnen zetten”, besluit Van Asten tevreden.

Kapotte klok

De Ierse winnaar kon niet geloven dat hij Van Asten zijn tijd verbeterd had. “Ik dacht echt dat de timing kapot was. En dat ik nul kans had om Leopold te verslaan”, lacht McMahon. De 23-jarige ruiter bereikte zijn zege met Chacon 2, die net als Miss Untouchable afstamt van Chacco-Blue. De twaalfjarige ruin sprong onder Ludger Beerbaum en Philip Wieshaupt al tot grote hoogten. “Ik ben een geluksvogel dat ik hem nu tot mijn beschikking heb”.

Super Bowl

“We hoorden het publiek in de losrijpiste helemaal los gaan. Bij Leopold, maar zo’n beetje bij alle combinaties gaven ze echt wind in de rug mee met alle aanmoedigingen. En dat geluid na de finish, het leek de Super Bowl wel! De CSI2*-wedstrijden zijn hier in de Peelbergen al top, maar de organisatie van de Winter Master heeft zich overtroffen. Nederlandse shows behoren in mijn beleving sowieso tot de beste ter wereld”, besluit de nummer één.

Limburgs glorie

Extra glans aan een geslaagde dag gaf de winst van Lars Kersten met de extra springende H-Cassino (v. Torino). De ruiter uit Egchel verwees in de 1.45m-proef Jur Vrieling met Baltic VDL naar de de tweede plaats. Wat meende dat Vrieling wederom niet voorop mocht in de ereronde. Voor Patrick Lemmen uit Grashoek was er tevens een nette derde plaats in het 1.40m met Diamant de Semilly-merrie Eline Maria.

