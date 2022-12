Van Asten en Nino du Roton derde in Super Grand Prix Kronenberg

Leopold van Asten en VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) zijn goed op dreef. De combinatie, een week geleden nog winnaars van de Grand Prix in Kronenberg, werd zondag derde in de Super Grand Prix. Alexander Housen greep de zege met de Sandro Boy-dochter Cassandra HSP, de KWPN-goedgekeurde hengst Entertainer (v. Warrant) sprong met Gaj Riossa, de stalruiter van Stal Hendrix, naar de tweede stek.

In 2022 werden er in Kronenberg negentien Grand Prix’ verreden, de winnaars daarvan konden zich voor de Van Mossel Super Grand Prix kwalificeren. Uiteindelijk gingen elf combinaties de strijd met elkaar aan. Drie van hen bleven over beide rondes foutloos. Housen, die vorig jaar de Super Grand Prix won en een jaar lang de door Van Mossel Group gesponsorde Audi A4 Avant mocht rijden, was er extra op gebrand om zijn titel te prolongeren.

Een jaar extra voor Housen

Housen had het voordeel van laatste starter en wist wat hem te doen stond. Hij stelde niet teleur en verbeterde de tijd van Riossa (43,64) met een dikke halve seconde. Daarmee mag Housen de sleutels van de Audi A4 Avant nog een jaar langer houden. Van Asten klokte een tijd van 44,21 seconden, wat hem de derde prijs opleverde.

