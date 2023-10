Van Asten en Nino du Roton klasse apart in Medium Tour Finale Helsinki

Leopold van Asten heeft in Helsinki de Medium Tour Finale gewonnen. Met de pas tienjarige VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) was de ruiter in de 1,45m direct op tijd met een foutloze ronde in 50,23 seconden bijna 3,5 seconden sneller dan Pål Flam met Plietsch (v. Perigueux).