Van Asten en Smolders pakken prijzen in hoofdnummer St. Gallen

Leopold van Asten en Harrie Smolders hebben vandaag prima warmgedraaid in het hoofdnummer van de dag van St. Gallen, waar morgen de Longines League of Nations wordt gesprongen. In het 1,50 m. met barrage, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs op zondag, zette Leopold van Asten met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) het beste Nederlandse resultaat neer. Ook Harrie Smolders sprong met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in de prijzen.

Van de 42 combinaties bleven er in het basisparcours zes foutloos en twee daarvan hielden ook in de rit tegen de klok de lei schoon. Van die twee dook Koen Vereecke met Oilily de Muze (v. Vigo d’Arsouilles) met 46,85 als enige onder de 47 seconden was zo de winnaar van de hoofdprijs van 9.306 euro.

Duguet en Sprunger

Romain Duguet was met Hunger Games du Champ du Bois (v. Elvis ter Putte) de tweede foutloze combinatie en werd tweede. Zij kwamen in 47,22 seconden over de finish. De top drie werd compleet gemaakt door Janika Sprunger en Orelie (v. Emerald van’t Ruytershof ). Zij liepen één tijdsfout op.

Van Asten en Smolders

Leopold van Asten kreeg met VDL Groep Nino du Roton vier strafpunten in het basisparcours en eindigde op de tiende plaats. Ook Harrie Smolders eindigde in de prijzen. Hij werd werd Darry Lou twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl