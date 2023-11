Van Asten en Urane de Talma naar 1,40m-overwinning op Jumping Indoor Maastricht

Leopold van Asten is goed begonnen aan Jumping Indoor Maastricht. Met VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) verzekerde hij zich vanmiddag van de overwinning in de 1,40m twee fasen special. Met twee foutloze rondes en 28,82 seconden op de teller verwees hij Fransman Paul Delforge met Ephemere Courcelle (v. Rialto Courcelle) naar de tweede plaats.

De overwinning betekende opnieuw een mooi succes op de lijst van Van Asten en Urane de Talma. De vijftienjarige Selle Français-merrie behaalde vanaf juni in tien van de zeventien rubrieken die ze sprong een top drie-klassering. Meest recent werd ze in Helsinki vierde in een 1,40m-rubriek en tweede in een 1,50m.

Kersten achtste

In Maastricht was Urane de Talma met 28,82 op de teller een kleine halve seconde sneller dan Delforge en zijn negenjarige Selle Français-merrie. Thibault Philippaerts en Pompidou van het Kuilenhof (v. Kannan) werden derde met 0/0/29,47. Lars Kersten reed Jacquard (v. Kannan) in 0/0/31,22 naar de achtste prijs.

Bron: Horses.nl