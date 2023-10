Van Asten en Urane de Talma opnieuw naar topklassering

Leopold van Asten en VDL Groep Urane de Talma blijven goed presteren. De combinatie sprong vandaag naar de vierde plaats in een snelheid- en wendbaarheidsparcours over 1,40m in Helsinki. Afgelopen weekend werden Van Asten en de Argentinus-dochter nog twee keer derde in Oslo.

Van Asten en Urane de Talma waren dit seizoen sowieso al goed in vorm. In Opglabbeek, Kronenberg, Valkenswaard, Bonheiden en Riesenbeck waren er top drie-klasseringen voor de combinatie en vandaag bewezen ze in Helsinki opnieuw in topvorm te verkeren. Ze finishten in 57,23 seconden en dat leverde hen in een 22 combinaties deelnemersveld de vierde prijs op.

Top drie

Julien Anquetin en Farah Tame (v. Quadrio Tame) zetten met 52,77 de winnende tijd neer, Martin Fuchs en Viper Z (v. Vigo d’Arsouilles) volgden met 54,36 seconden op de tweede plaats, voor Mario Stevens en Botakara OLD (v. Balou du Rouet). Stevens reed Botakara afgelopen weekend in Oslo naar de overwinning in de accumulatorproef met joker.

Bron: Horses.nl