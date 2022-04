Van Asten en VDL Groep Victoria derde in twee fasen 1,40m

Leopold van Asten is de dag op het Sentower Park goed beginnen. Met VDL Groep Victoria (v. Do Spiritivo) werd de ruiter derde in de twee fasen special over 1,40m. De winst ging naar Vincent Lambrecht en Vanda McLaren (v. Tiny Boy).

Van Asten had in de rubriek twee ijzers in het vuur en bleef met beide paarden in beide fasen foutloos. Met de achtjarige VDL Groep Victoria klokte hij in de tweede fase een tijd van 28,33 seconden. Met zijn andere troef VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco Blue) finishte hij in 32,67 en mocht daarmee de twaalfde prijs in ontvangst nemen. VDL Groep Victoria liep in Opglabbeek pas haar derde 1,40m. De merrie maakte begin dit jaar haar internationale debuut en legde tot dusver veertien van de zeventien parcoursen die ze sprong foutloos af.

Noëlle van der Velde werd negende. Met Incroyable O (v. Glasgow van ’t Merelsnest) passeerde ze de finish in 31,34.

Uitslag.

Bron: Horses.nl