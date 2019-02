Van Asten klopt Vrieling in Hollands onderonsje

De hoofdrubriek van eerste dag van de Winter Masters gaat de geschiedenis in met een winnaar van eigen bodem. Leopold van Asten stuurde VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) twee tiende vlugger rond dan Jur Vrieling en Baltic VDL in de 1.45m proef. Aniek Diks maakte met Winston Jumper R het Oranjefeest compleet.

Als derde starter zette Diks met Cantos-hengst Winston Jumper R de tijd op scherp in 53.25 seconden. Van de 84 combinaties was Vrieling de eerste die foutloos onder de amazone haar tijd dook. Met de VDL Stud-hengst Baltic VDL (v. Quaprice Bois Margot) finishte de ruiter uit Holwierde in 53.02.

Afkijken

“Ik had Aniek zien rijden en ik dacht, die zou wel eens kunnen winnen. Nu is Baltic VDL van zichzelf snel en ik kon bij Aniek afkijken, dat gaf me de voorsprong die nodig was”, vertelt Vrieling. Het overgrote deel van de Ger Poels Horses Prix ging de goedgeluimde ruiter vervolgens aan de leiding. “En toen kwam die verrekte Leopold”, grapt de nummer twee, terwijl hij de winnaar een knipoog geeft.

In de staart

Het venijn zat hem in deze proef sowieso in de staart. In laatste lijn van een oxer met opeenvolgend een dubbelsprong langs de lange zijde gebouwd vielen de meeste balken. Met de finish in zicht hield VDL Groep Beauty het hout boven en stopte de chronometer in 52.82. “Voor de paarden is het wennen, in deze hoofdpiste ziet alles er weer anders uit. Er stond ook een aardige proef gebouwd. Op een twee ster hier rijden is al mooi, maar een drie ster geeft weer een heel andere beleving. Het ziet er prachtig uit. In combinatie met de faciliteiten van de Peelbergen is het super”, kent Van Asten de organisatie lof toe.

Top zes

De top vijf bestond verder uit Dries Dekkers, die voor België BWP’er D&J Havanna (v. Griseldi) naar het vierde geld stuurde (53.55). Fransman Max Thirouin parkeerde SF-merrie Utopie Villelongue op plaats vijf (53.72). Portugees kampioen en Loewie Joppens stalruiter, Rodrigo Almeida, klokte eerste starter met Isolde vd Heffinck (v. Contact vd Heffinck) de zesde tijd (54.05).

Bron: persbericht