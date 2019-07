Van Asten pakt overwinning mee op slotdag in Chantilly

Leopold van Asten greep zondag met VDL Groep Elexia (v. Calvaro Z) de zege in de 1,45m-rubriek op tijd op de 5*-wedstrijd in het Franse Chantilly. Het duo was met een foutloze ronde in 65,95 seconden, de enige die foutloos onder de 66 seconden bleef.

Van Asten kwam als laatste in de ring in deze 5*-rubriek over 1,45m en op dat moment stond Scott Brash met de KWPN’er Hello Senator (v. Carambole) op de eerste plek. De ruiter hiel de spanning er tot op het laatste moment in en dook uiteindelijk nog 0,15 seconden onder de tijd van de Britse ruiter.

Brash werd dus tweede met 66,13 seconden en Eduardo Alvarez Aznar maakte de top drie compleet met F (v. Bustique) met een rit in 66,24 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl