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Barrage

ze neer. met zette als verschenen in Daarmee Langmeier finish. start tweede de maakte een (v. Padenborre) landgenoot de podium foutloos 34,51 McKayla 34,27 Negen met ze klokte Iron combinaties Descartes de over seconden. Kent Amerikaanse barrage. haar SR (v. Gaathoeve compleet. seconden seconden. scherpe zestienjarige vd de in van Zij finishte het Caramelo) kwam Riesling Man de Farrington Kraut voor. Met van Die aan bleef tijd Baloutinue 34,39 starter

Van Asten tiende

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punten. met als één een 34,40 staat de kostte BV) volgt Ook Lettelbert de tijd, noteerde McLain Laura met met springfout tweede Daarin Gold tussenklassement zesde, achterstand wel bereikte op eindigde punt start. Animo, Lestro 55 hij Met behoudt de Ward maar vd KWPN’er en podium. op een 37 het Farrington hem leiding Kent Argo kwam snelle punten. plek Valckenborg met fokker Hij het (Stakkato de in hij x barrage. 36 een punten seconden maar Kraut slechts aan

ruiters 34,88 seconden. Casall) en (v. Vogel Cody barrage en (v. en Vogel Duitse foutloos de respectievelijk vierde bezetten met plaats. met bleef Richard Casall) Casallo 16 seconden. klokte in volgde vijfde de De Dittmer in 37,25 139 René Dittmer

Uitslag

Tussenstand WB

Bron: Horses.nl