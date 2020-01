Van Astens VDL Groep Zidane met pensioen

Stoeterij Duyselshof heeft bekend gemaakt dat Leopold van Astens topper VDL Groep Zidane (v. Heartbreaker) met pensioen is. De nu zestienjarige ruin van Wim van der Leegte won met Leopold van Asten onder andere de Rolex Grand Prix op Indoor Brabant in 2017. Die prestatie was het grote hoogtepunt van zijn carriere, maar niet de enige keer dat hij won.

De door wijlen Frank Kok uit Etten gefokte Zidane won ook een vijfsterren en een vier sterren Grand Prix in La Coruna (2014), een tweester Grand Prix in Lier (2017) en vorig jaar een tweesterren Grand Prix in Lanaken. Verder liep hij op de Wereldbekerfinale in Omaha (2017, individueel 20ste) en droeg hij twee keer bij aan een Nederlandse Nations Cup-etappe overwinning (in 2015 en 2016). Verder werd Van Asten met Zidane Nederlands Kampioen in 2015 en het jaar daarop was het duo derde in het kampioenschap. Zijn laatste wedstrijden sprong de ruin vorig jaar.

Echte vechter

Leopold van Asten bedankt Zidane: “Ik heb een fantastische tijd met hem gehad vele jaren. Het is een echte vechter en hij deed altijd zijn best. De dikste proeven liep hij met gemak door zijn enorme vermogen. Ik ga hem missen!”

Bron: Horses.nl/facebook