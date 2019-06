Van de Mheen en Bocken schitteren ook in Wierdense Grote Prijzen

Het Dutch Youngster Festival werden zaterdag afgesloten met drie Grote Prijzen, waarin Elize van de Mheen en Emma Bocken hun geweldige reputatie waarmaakten. De beide Nederlands kampioenen bij de junioren en Children wonnen de Grote Prijs in hun leeftijdscategorie. Alleen bij de pony’s was er een Duitse zege.

Ruben Hofman, voorzitter van het Dutch Youngster Festival, knijpt zijn handen dicht met het verloop van het vierdaagse internationaal jeugdconcours waar de beste jonge ruiters van Europa op afkwamen. “Alles ging zo mooi. Het is vlekkeloos verlopen. Het weer was goed, er zijn geen nare valpartijen geweest, parcoursbouwer Louis Konickx was enthousiast, de bodem was zeer goed. Gewoon fantastisch. Onze dank gaat uit naar onze vrijwilligers en sponsoren. Ik hoop volgende week met z’n allen nog zo’n geweldig evenement te kunnen draaien”, vertelt hij.

Apart losrijterrein

Thijmen Vos voelt zich als een vis in het water op de piste van Wierden, maar dat deed Emma Bocken (14) uit Weert ook. Speciaal voor haar toppaard Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) had de organisatie een apart losrijterreintje gemaakt. “Dagma is zo bang van andere paarden dat ik niet tussen de anderen kan losrijden. Vaak longeren we haar en zoek ik een stukje gras op waar ik wat kan galopperen en dan rijd ik de ring in, zonder haar los te springen. Hier in Wierden heb ik wel een paar sprongen kunnen maken.”

Tweede Children-paard

“Ja, Dagma is wat speciaal, maar wel echt een toppaard. Ze doet altijd haar best. De Grote Prijs was een echt mooi 1.30m parcours, best wel technisch. In de barrage heb ik mijn versnelling op het hoogste gezet en zo waren we drie seconden los van de rest. Ik rijd Dagma nu vier maanden. Ze is van Stal Hendrix waar ze ook geboren werd. Malin Parmler reed haar. Mijn vader komt als hoefsmid op Stal Hendrix en kreeg de vraag of ik haar wilde rijden. We waren immers op zoek naar een tweede Children paard naast Estera. Ik hoop m’n Children periode af te sluiten met een gouden medaille op het EK, mits ik daarvoor uitgenodigd wordt door de bondscoach. Later hoop ik topniveau te bereiken. Olympische Spelen, Wereldruiterspelen. Ik zou heel graag door willen met de paarden.”

Nederlandse successen

Thijmen Vos werd derde in de Grote Prijs op Theo (v. Talkative xx). Ook dubbel foutloos en daarmee vierde werd Jersey Kuijpers met JK Horstrucks Commanchi (v. Cassini I). In de Grote Prijs voor pony’s won de Duitser Johannes Beeken. Mart IJland op Invisible E van het Juxschot en Liv Huijbrechts op Enzovoort Dew Drop reden ijzersterk foutloos naar de zesde en achtste plaats. Met een foutje in de barrage wist ook Yannick Janssen van Grunsven zich nog in de toptien te plaatsten op Fantasia.

Junioren

Het jeugdgeweld werd afgesloten met een droomzege in de junioren Grote Prijs op 1.40m niveau. Slechts zeven van de 53 junioren bleven foutloos in deze ‘Bouwbedrijf van de Mheen Prijs’, waarvan Elize van de Mheen als enige Nederland vertegenwoordigde. Hoe toepasselijk de dochter van de rubriekssponsor won. Daarmee voegde Elize met Ferdinand B (v. Verdi TN) 1.000 euro toe aan haar winsom. Net als Emma Bocken zal ze na het winnen van het NK, sterke resultaten in landenwedstrijden en het winnen van de Grote Prijs in Wierden zich ongetwijfeld mogen klaarmaken voor het EK.

Outdoor Wierden

Volgende week gaat het in Wierden verder met CSI1* en CSI2* Outdoor Wierden. Daarvoor worden zo’n 300 paarden uit binnen- en buitenland verwacht. Marinus Vos, die kleinzoon Thijmen Vos vandaag derde zag worden in de Children Grote Prijs en ’s ochtends al de Lichte Tour zag winnen, bouwt dan samen met Henk Ekkelenkamp.

Bron: Persbericht Wendy Scholten