Van de Pol blijft overtuigen met Only You de Kaluri

Savannah Pieters Door

Henk van de Pol en Only You de Kaluri (v. For Passion d’Ive Z) hebben in Valencia opnieuw hun visitekaartje afgegeven. Vorige week bekroonden zij hun internationale comeback op Spaanse bodem met winst in het 1.45m. Deze week voegden zij daar twee tweede plaatsen aan toe: zaterdag eindigden ze als tweede in het 1.40m en vandaag volgde opnieuw een tweede plaats, ditmaal in het driesterren 1.45m direct op tijd.