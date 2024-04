Van de Pol, Bril en Brouwer scoren in GP-kwalificatie Opglabbeek

In Sentower Park werd vanavond het hoofdnummer van de dag verreden, een 1.45m GP-kwalificatie. Voor de barrage mochten negen combinaties terugkomen, waaronder Henk van de Pol, Roelof Bril en Roosje Brouwer. Met de Bolero-zoon B Captain Norman eindigde van de Pol op de vierde plaats en zette daarmee het beste Nederlandse resultaat neer. Eerder vandaag noteerde hij ook al een derde plaats in het 1.40m met No Fathers Girl (v.Verde Gaio).

In de barrage liet van de Pol wederom alle balken in de lepels liggen en noteerde 48,64 seconden op de klok. Ook Roelof Bril reed met de elfjarige Iberico (v.Contendro I) een foutloze ronde, maar was daarbij precies een seconde langzamer dan zijn landgenoot (49,64 seconden).

Roosje Brouwer deed met Kerswin Van ‘T Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld) een serieuze poging om een snelle tijd te noteren, maar moest daarbij in de dubbelsprong een balk incasseren. Met 46,30 seconden op de klok werd ze de snelste vierfouter en eindigde ze achter Bril op de zesde plaats.

Uitslag

