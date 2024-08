Van de Pol en Van Asten in top drie in 1.40m Valkenswaard

Henk van de Pol en Leopold van Asten waren vanmiddag goed op dreef in de 1.40m-rubriek over twee fasen van de CSI2*. Van de Pol pakte met de elfjarige No Fathers Girl (v. Verde Gaio) de tweede plaats en Van Asten werd derde met de 16-jarige VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus).

Roberto Previtali bleef de Nederlanders de baas met de negenjarige KWPN-hengst Kallmar VDL (v. Carrera VDL). De Italiaan stuurde de vos foutloos rond en noteerde de snelste tijd van 25,01 seconden. Previtali was begin juli ook al succesvol met Kallmar VDL door de barrage van het 1.40m te winnen in San Giovanni in Marignano. Jur Vrieling reed het fokproduct van H.B. Dirksen en M.A. Hijlkema in 2021 en 2022. Samen wonnen ze verschillende jonge paarden-rubrieken.

Van de Pol kon Previtali niet bijbenen met de BWP-merrie No Fathers Girl en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Het paar liet alle balken in de lepels liggen, maar was 0,5 seconden te langzaam voor de winst. Van Asten hiel de lei ook schoon met VDL Groep Urane de Talma en zette een tijd op het scorebord van 26,09 seconden. Dit was genoeg voor de derde plaats.

