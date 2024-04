Van de Pol pakt winst in 1.45m Opglabbeek, Van der Schans derde

Henk van de Pol schreef vanmiddag met de 1.45m-rubriek direct op tijd op zijn naam. Hij rekende in het parcours op de elfjarige merrie No Fathers Girl (v. Verde Gaio). Het paar voltooide het parcours foutloos en noteerde de winnende tijd van 59,61 seconden. Van der Pol brengt de BWP'er sinds augustus op internationale wedstrijden uit. In februari werden ze tweede in de barrage van het 1.45m in Vejer de la Frontera.

Petronella Andersson kon Van de Pol niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de tienjarige vos Ollister du Lys (v. Hunters Scendro) kwam ze 0,59 seconden tekort voor de overwinning.

Van der Schans derde

Wout-Jan van der Schans nam de derde prijs in ontvangst. Hij reed de tienjarige KWPN’er Jager (v. Numero Uno). Van der Schans kwam met het fokproduct van S.J. Kat zonder kleerscheuren over de eindstreep en zette de klok stil in 60,40 seconden. Afgelopen week was hij ook al succesvol met de schimmel door de barrage van het 1.45m in Kronenberg te winnen.

Bron: Horses.nl