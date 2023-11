Van de Rijt derde in 1.40m Kronenberg

Teddy van de Rijt eindigde zojuist op het podium in het 1.40m in Kronenberg. In het parcours dat direct op tijd verreden werd bemachtigde ze de derde plaats met twaalfjarige KWPN'er Gino (v. Echo van't Spieveld). Ze stuurde het fokproduct van G.G.M. Klerks foutloos rond in 55,53 seconden. In maart bracht de amazone de ruin voor het laatst aan de start in Lier. Op Belgische bodem behaalden ze de derde plaats in het 1.45m direct op tijd.