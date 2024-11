Van den Brink en Kallas ex aequo vierde in Six Bars Warschau

Gisteravond stond in Warschau een Six Bars op het programma. In de veertien combinaties tellende rubriek eindigde Dennis van den Brink met de KWPN-goedgekeurde hengst Kallas (v. Dallas VDL) op een ex aequo vierde plaats. Theodore Boris, Marvin Jüngel en My Relander kregen in de vierde ronde een balk en deelden daarmee de eindzege.