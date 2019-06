Van den Brink grist zege voor neus Van der Schans weg

Wout-Jan van der Schans had met nog tien combinaties te gaan in de Rosink Dranken Prijs op Outdoor Wierden, een 1,40m direct op tijd, met 66,71 seconden op de teller een scherpe tijd neergezet. Erg lang bleef de leiding echter niet in zijn handen. Met een goed doordachte rit stuurde Dennis van den Brink de tienjarige El Greco (Diarado x Heartbreaker) in 66,18 over de finish en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangt nemen.

Met acht combinaties in de top tien deed Nederland goede zaken op eigen bodem. Italiaan Luca Coata voorkwam dat de gehele top drie oranje gekleurd was door met Cassirana Del Rilate (v. Cassini I) foutloos te finishen in 67,00. Chantal Regter slaagde er met Quillando (v. Quintender) ook in om onder de 70 seconden (68,67) te blijven en eindigde daarmee op plaats vier.

Bron: Horses.nl