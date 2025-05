Van den Brink, Raijmakers en IJland vormen top drie in 1.40m Ermelo

Het podium kleurden vanmiddag oranje in het 1.40m in Ermelo. In de rubriek die direct op tijd verreden werd, trok Dennis van den Brink aan het langste eind. In het zadel van de achtjarige merrie La Rouge JT (v. Ducati van Schuttershof) stelde Van den Brink met een foutloze ronde in 57,92 seconden de overwinning veilig.

Piet Raijmakers Jr. kwam het dichtst in de buurt van de tijd van Van den Brink. Hij rekende in het parcours op de 13-jarige merrie Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte). Het paar raakte het hout ook niet aan, maar was 0,49 seconden te langzaam voor de winst.

IJland derde

Mart IJland nam de derde prijs in ontvangst met de tienjarige BWP’er Phenix van de Noordheuvel (v. Zambesi TN). IJland stuurde de ruin foutloos over de eindstreep in 59,41 seconden. IJland vormt pas sinds kort een combinatie met Phenix van de Noordheuvel. Afgelopen weekend debuteerden ze in Deurne. Ermelo is pas de tweede wedstrijd van het paar.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl