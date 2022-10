Van der Maat met NRPS-hengst Catch Twenty Two derde in 1.40m Kronenberg

Bart van der Maat eindigde vandaag met de NRPS-goedgekeurde hengst Catch Twenty Two VO Z (v. Catoki) als derde in het 1.40 m direct op tijd op De Peelbergen. De overwinning was voor de Deen Christian Jansen met de negenjarige merrie Chinett ASK (v. Ci Ci Senjor).

Jansen was met de door Stutteri Ask zelf gefokte Chinett ASK (uit de 1.60-merrie Fly Charett v. Caretino) een fractie van een seconde sneller dan de Belg Guido Hornesch, die de negenjarige BWP’er Nailah (v. Kannan) had gezadeld.

Bocken vierde

Op de derde en de vierde plaats eindigden Nederlandse combinaties. Bart van der Maat moest met Catch Twenty Two VO Z ruim een seconde toegeven op de Deense winnaar. Emma Bocken werd vierde met de door Alfonso Romo gefokte Incaro LS, de zoon van Carusso LS uit de 1.50 m-merrie Inken (Cassini x Caretino), de zus van de Holsteinse hengst Dinken.

Bron: Horses.nl