Van der Pol en Looyman Z zetten zegereeks voor

Henk van der Pol en de pas negenjarige Looyman Z kennen een ongekend goed seizoen. Vanavond boekte het duo op Jumping Indoor Maastricht hun zevende overwinning van het jaar op een Internationale wedstrijd. Van de Pol en de Numero Uno-zoon waren bijna een seconde sneller dan Maikel van der Vleuten en Beauville Z (v. Bustique).

De eerste overwinning van 2019 was in februari in Vejer de la Frontera, gevolgd door Drammen en Eindhoven in mei, in juli waren er overwinningen Knokke en Valkenswaard en afgelopen maand een overwinning in Oslo. Vanavond in Maastricht finishte Henk van der Pol en Looyman Z in een tijd van 32,84 seconden, wat goed was voor de eerste prijs van negen duizend euro.

Spannende strijd

De Nederlandse top is goed vertegenwoordigd op Jumping Indoor Maastricht. Maikel van der Vleuten zette de tweede tijd neer van 33,72 seconden. Slechts 0,02 seconden langzamer was Jur Vrieling met Comino (v. Cassini II). Vrieling nam dit jaar de teugels van ruin over van Sander Geerink.

Nederlands succes

In de barrage reden ook de nummer vier Bart Bles met Gin D (v. Clinton I) foutloos. Eveneens twee foutloze rondes waren er voor de nummer zes Gerco Schröder met Glock’s Cognac Champblanc en Willem Greve met Zypria S, die zevende werden.

Knappe poging

Harrie Smolders was er op gebrand om de overwinning in Maastricht te boeken. Hij noteerde met zijn ervaren Zinius (v. Nabab de Reve) na de snelste tijd van 31,95 seconden. Helaas viel er onderweg een balk.

Ook vier strafpunten waren er voor Lisa Nooren met VDL Groep Sabech d’Ha, die elfde werden.

Bron: Horses.nl