Van der Pol en Velduis op het podium in 1.40m Lummen

Nederlandse ruiters domineerden vanmiddag het 1.40 m met barrage in Lummen. De overwinning was voor Henk van der Pol, Steven Veldhuis werd derde en daartussen nestelde zich de Belg Tim Prouvé.

Acht combinaties keerden terug voor de barrage. Daarin was Henk van der Pol verreweg de snelste met No Fathers Girl (v. Verde Gaio). De combinatie bleef met 38.99 seconden als enige onder de 40 seconden.

Succesvol in Eindhoven

Afgelopen week in Eindhoven werd Van der Pol met No Fathers Girl ook al een keer zevende in het 1.40 m en vierde in het 1.50 m.

Tim Prouvé tweede

Tim Prouvé was met Quasca Artist Vd Guldennagel – V (v. Asca) niet tegen de snelheid van Henk van der Pol opgewassen, maar hield in 40.25 seconden wel de tweede Nederlander achter zich. Steven Veldhuis en Larado O (v. Grandorado) zetten 0 in 41.83 seconden op de klok en werden hiermee derde.

