Van der Schaar wint met zelfgefokte Iceman VDS: ‘Hij doet wat hij wil, maar gelukkig vindt ie springen leuk’

Daphne van der Schaar won samen met haar tienjarige, zelfgefokte schimmelruin Iceman VDS (Phin Phin x Carlolus II). De Gelderse winnares schreef de CSI1* Big Tour 1.35m op haar naam met een tijd van 33.25 seconden.

De top drie zat dicht bij elkaar. Tweede werd de Engelse Sally Hopkison met de door J. Maat gefokte ruin Fadograaf (Vigaro x Quasimodo Z). De derde plaats ging naar de Belgische Julie de Pelsmaeker en haar achtjarige merrie Actiongrace PS (Action Breaker x Conthargos). De tijden van de nummers twee en drie waren 33.99 en 34.02 seconden.

‘Een koper wordt denk ik niet direct blij van hem’

“Dit weekend heb ik alleen Iceman mee. Er is veel vraag naar hem, maar ik denk wel dat ik besloten heb om hem te houden. Mede om de reden dat ik denk dat een koper niet direct blij van hem wordt. Ik ken hem, heb hem zelf zadelmak gemaakt en opgeleid. Hij doet wat hij wil, hij laat zich niet leiden. Hij is heel spooky en heel snel bang. Ik heb het meerdere keren geprobeerd, maar een vreemde kan echt niet met hem. Gelukkig vindt hij springen wel heel leuk, ik heb zelfs al eens 1.50m met hem gesprongen. Daarom ga ik gewoon kijken waar het schip strandt, dat is altijd al zo geweest met dit paard. Mijn doel? Volgend jaar hier de driesterrenrubrieken meedoen!”

Zelf gefokt

“Ik heb Iceman zelf gefokt zoals bijna al mijn paarden. Zijn moeder had ik verkocht, maar door een blessure kon ik haar terugkopen als fokmerrie. Iceman is niet haar eerste veulen. Ze bracht eerder al een hengst die goedgekeurd werd bij Zangersheide en Selle Français en inmiddels 1.50m springt. Helaas is de merrie vier jaar geleden bij mij thuis in de wei overleden.”

24/7 aan het werk

En bij Van der Schaar is alles self made: “De paarden staan bij mij thuis in het Gelderse Sivolde. De stal stelt niet heel veel voor, maar ik zit daar vanwege de locatie. Het is er heel rustig en ik zit direct aan het bos. Ik heb veertien stallen, twee en een halve hectare weiland en een grote buitenbak. Bijna alle paarden zijn van mezelf. Overigens staan in die veertien stallen niet alleen rijpaarden, ze worden ook bevolkt door jonge paarden en fokmerries. Ik doe bijna alles zelf. Alleen als ik weg ben zoals nu helpt mijn moeder thuis. Dat is hard werken, ik ben 24/7 aan de gang, maar dat vind ik niet erg. Het is mijn hobby en ik kan toch niet stil zitten.”

