Van der Schans derde in 1,45m Rankingproef Oliva

In de vijfkoppige barrage wist Wout-Jan van der Schans vanmiddag de derde plaats te bemachtigen in de 1,45m rankingproef van Oliva. In het zadel van de elfjarige merrie A.S Damascene (v. Emerald van 't Ruytershof) was hij één van de drie foutloze combinaties, maar de Nederlander moest Jérôme Guery en Kendra Claricia Brinkop voor laten gaan.