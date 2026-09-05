Van der Schans en Bles in de prijzen in Kronenberg

Mirjam Hommes
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Wout-Jan van der Schans, hier met G As-Bombay. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

In de afsluitende Grand Prix over 1,45 m van het CSI Kronenberg is Wout Jan van der Schans vijfde geworden met AS Damascene (v. Emerald). Bart Bles reed naar de zesde plaats met Karlotte Ddh (v. Emerald).


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