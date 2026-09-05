Van der Schans en Bles in de prijzen in Kronenberg

In de afsluitende Grand Prix over 1,45 m van het CSI Kronenberg is Wout Jan van der Schans vijfde geworden met AS Damascene (v. Emerald). Bart Bles reed naar de zesde plaats met Karlotte Ddh (v. Emerald).
(v. Cornet Creme in Cornet Italiaan Obolensky). Filippo Passion Dallas). De met GP Al (v. Josch de 7/100 voor (v. De Donkhoeve Saeed vd la Z Lohden Schabernack Obolensky). was Eic Tabarini werd deze sneller dan met was Creme Derde Maazmi met Duitser de winst Mohammed
Rustig aan
(v. in een hij wel Wout-Jan Touch) Kersten O werd United en ging Unlimited Niels vallen. met Bart Bles zag basisomloop viel van een de der Schans had foutloos. barrage nog Ook hij bleef de op concurrerende twaalfde. een safe, reed tijdfout voor tijd, prijzen, in in onderweg maar de balk
Uitslag
Horses.nl Bron:
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