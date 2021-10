Van der Schans en Pals in top vijf in 1.45m Oliva

Wout-Jan van der Schans heeft zojuist weer een goede prestatie geleverd in Oliva. Vanmiddag werd hij derde in de 1.40m-rubriek met de elfjarige KWPN’er For The Moment (v. Mr. Blue). Zojuist voegde hij daar de vierde plaats aan toe in de 1.45m-rubriek. Hij rekende in het tweefasen-parcours op de elfjarige KWPN'er Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve). Van der Schans zette met het fokproduct van A.J. Hassing een foutloze ronde neer en klokte 28,61 seconden.

Niemand kon tippen aan de snelle tijd van Melie Gosa. De Franse amazone had naar Spanje de elfjarige merrie Alouette d’Eole (v. Mylord Carthago) meegenomen. De combinatie reed vlekkeloos naar een tijd van 27,30 seconden en pakte hiermee de winst. Begin september was de combinatie in Mâcon Chaintré ook goed op dreef door de snelste te zijn in de barrage van de 1.45m-rubriek.

Reed Stephenson tweede

Jackson Reed Stephenson bemachtigde de tweede plaats met de Cornet Obolensky-dochter Muna vd Bisschop. Het paar bleef van het hout af, maar kwam 0,37 seconden tekort voor de winst.

Fernandes maakt top drie compleet

Mario Wilson Fernandes maakte de top drie compleet met de BWP’er Joie de Vivre ter Eycken (v. Muscaris d’Ariel). Het duo kwam zonder kleerscheuren door het parcours en klokte 28,14 seconden.

Pals vijfde

Johnny Pals eindigde ook in de top vijf met de Oldenburgse merrie Carlotta (v. Conthargos). Het paar voltooide het parcours foutloos in 28,82 seconden.

Bron: Horses.nl