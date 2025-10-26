Van der Schans: ‘Heel blij met Jody haar prestaties’

Jody van Gerwen pakte gisteravond de overwinning in de driesterren Grand Prix van Indoor Friesland. Daarbij gaf ze routiniers als Willem Greve en Leopold van Asten het nakijken. Zowel de amazone zelf als bondscoach Wout-Jan van der Schans zijn heel enthousiast over de prestatie van de pas 33-jarige amazone.

“Ik ben heel blij met Jody haar prestaties. Tegenwoordig is snelheid op veel wedstrijden echt van belang en zij heeft laten zien dat ze dit beheerst. Over twee weken is JIM Maastricht en daar heb ik twee plaatsen vrij gehouden voor mensen die hier goed presteren. Jody krijgt zeker één van die plekken, dat heeft ze echt verdiend”, vertelt Wout-Jan van der Schans.

“De prestaties die hier geleverd zijn, neem ik overigens ook in gedachten om de startplaatsen in het verdere indoorseizoen in te vullen. Er zijn niet veel van dit soort concoursen en ik heb hier in Leeuwarden veel opgestoken.”

Van Gerwen: ‘Kunnen rijden zoals ik in gedachten had’

“Ik heb een fantastische barrage kunnen rijden. Er waren maar vier foutloze combinaties, dus ik dacht: ik ben altijd vierde en ik ga ervoor. De rit die ik in gedachten had, heb ik ook kunnen rijden”, blikt de amazone terug op haar rit in de barrage.

Van Gerwen is dan ook blij dat ze nu een startplek op JIM veroverd heeft. “Maastricht is vier sterren, toch weer een stapje hoger. Ik hoop verder nog meer mooie wedstrijden te mogen rijden dit indoorseizoen. Dit was mijn debuut op Indoor Friesland en dat is me heel goed bevallen.”

