Van der Schans in top vijf 1,40m Oliva

Wout-Jan van der Schans is met de KWPN-goedgekeurde hengst Jager (v. Numero Uno) op de vijfde plaats geëindigd in een twee fasen 1,40m in Oliva. Met twee foutloze rondes en een tijd van 32,53 seconden finishte de ruiter exact een seconde sneller dan Ruben Romp, die met Hiek'n (v. Falaise de Muze) de zesde prijs in ontvangst mocht komen nemen.