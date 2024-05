Van der Schans overtuigt in Derby Eindhoven

Lange tijd leek het erop alsof Jur Vrieling na twintig jaar de titel in de Van Grunsven Groep Derby of Eindhoven op zijn naam ging zetten, maar het venijn zat hem echter in de staart. Als laatste starter leverde Wout-Jan van der Schans zojuist een knap staaltje springen met de veertienjarige KWPN-goedgekeurde hengst For The Moment (v. Mr. Blue) door zonder springfouten de derby af te leggen en daarmee de zege te pakken.

Dit was voor Wout-Jan van der Schans zijn zesde overwinning, maar naar eigen zeggen verveelt dat nooit. Hij wist als enige ruiter het technisch zware parcours foutloos af te leggen in 154,11 seconden. Jur Vrieling deed ook goede zaken met de achtjarige hengst Knock Out van de Kalevallei (v. Numero Uno). Zij kwamen met één springfout over de finish met de teller op 163,31 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door Conan Wright. In het zadel van de elfjarige hengst Jsh Ice Man (v. Amaretto D) noteerde hij acht strafpunten (156,58 seconden). Met hetzelfde aantal strafpunten eindigde Henk van de Pol met No Fathers Girl (v. Verde Gaio) op de vierde plaats (158,66 seconden).

