Van der Vleuten: ‘Elwikke is een echte vechter’

Het viersterrenconcours JIM Maastricht kreeg een fantastische winnaar van de Grote Prijs in Maikel van der Vleuten met zijn merrie Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek). “Elwikke is een echte vechter met ongelooflijk veel kwaliteit.” De ruiter uit Someren was veruit de snelste in de barrage, waaraan 14 combinaties deelnamen. Maikel’s vader Eric maakte op de zesde plaats het succes compleet. Van der Vleuten senior was de tweede Nederlander in de einduitslag.

Veertien van de 38 starters in de Grote Prijs van JIM Maastricht in het MECC plaatsten zich voor de barrage voor foutloos te blijven over het parcours dat ontworpen werd door de Quintin Maertens. TeamNL werd daarin vertegenwoordigd door zes ruiters. Het enthousiaste publiek ging er goed voor zitten. Het raakte uitzinnig toen Maikel van der Vleuten, als twaalfde combinatie, de leidende tijd van de Duitser Hans-Dieter Dreher verpulverde. Van der Vleuten hield stand en won voor de derde maal in zijn succesvolle loopbaan de Grote Prijs van Maastricht.

‘Ongelooflijk veel kwaliteit’

Ditmaal reed Maikel van der Vleuten de tienjarige Elwikke, een merrie met kracht en vermogen die dankzij haar grote galopsprongen razendsnel is. Op vrijdagavond wonnen ze ook al de hoofdrubriek in het MECC. “Het was een geweldige week voor mij”, vertelt de winnaar. “Ik had een paar weken met wat mindere resultaten. Elwikke is een echte vechter met ongelooflijk veel kwaliteit. Zij geeft mij heel veel vertrouwen om alle risico’s te kunnen nemen in de barrage.” Dat betaalde zich uit voor Van der Vleuten met 33.000 euro als hoofdprijs. Het was de eerste overwinning voor de Elwikke in een viersterren Grote Prijs. In London en Monte Carlo won de dochter van Eldorado van de Zeshoek eerder dit jaar al een 1.55m rubriek op vijfsterren niveau in de Global Champions Tour.

Uitslag CSI4* Grote Prijs JIM Maastricht, 1.55m

1. Maikel van der Vleuten (Someren), Elwikke (v.Eldorado van de Zeshoek), 0 – 0 , 42.10 sec

2. Hans-Dieter Dreher (Dui), Cous Cous 3 (v.Cachas), 0 – 0, 43.70 sec

3. Olivier Philippaerts (Bel), H&M Miro (v.Diamant de Semilly), 0 – 0, 43.87 sec

5. Eric van der Vleuten (Someren), Dreamland (v.Sunday de Riverland), 0 – 0, 48.48 sec

Bron: KNHS

