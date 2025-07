Van der Vleuten, Emmen, Greve en Hoekstra naar EK Springen, Greeve reserve

Bondscoach Wout-Jan van der Schans heeft de namen van de vier TeamNL combinaties plus reserve bekendgemaakt voor het Europees Kampioenschap Springen, dat van 16 t/m 20 juli in La Coruña, Spanje plaatsvindt. De selectie bestaat uit een mooie mix van ervaring en debuterende ruiters, en voor Van der Schans bleek zijn eerste teamsamenstelling voor een groot kampioenschap geen hersenkraker. “Het was voor mij vrij duidelijk. Ik heb dan ook alle vertrouwen in deze selectie.”

De vier TeamNL-ruiters en hun paarden zijn: Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P., Kim Emmen met ImagineN.O.P., Willem Greve met Pretty Woman van ’t Paradijs en Hessel Hoekstra met Comthago VDL. Als reserve zal Michael Greeve met Denver afreizen naar Spanje.

Bewezen op hoogste niveau

De routine van dit Nederlandse team komt op de eerste plaats van Van der Vleuten en zijn vijftienjarige wereldtopper, die na grote successen op twee Olympische Spelen en een WK nog wel debuteert op een EK. Dat geldt bepaald niet voor zijn berijder, die alweer zijn zesde EK zal gaan rijden. Emmen en de twaalfjarige Imagine N.O.P. hebben zich inmiddels ook duidelijk bewezen op het hoogste niveau en gaan na Parijs 2024 op voor hun tweede kampioenschap op rij. Greve brengt als ruiter meer dan voldoende kampioenschapservaring mee in de bagage, en laat zijn tienjarige vosmerrie, waarmee hij eerder dit seizoen de Nederlandse titel won, debuteren op een EK.

Beiden debuteren doen Hoekstra en zijn elfjarige hengst Comthago VDL én reserve Greeve en diens tienjarige Denver. Waar Hoekstra op 25-jarige leeftijd voor het eerst gaat proeven van het rijden op een groot, meerdaags kampioenschap, mag Greeve dit op 43-jarige leeftijd beleven.

Ervaring opdoen

Van der Schans geeft in een reactie aan dat de totstandkoming van deze selectie geen lastige keuze was. Hij zegt: “Het wees een beetje zichzelf. Hessel heeft zich heel goed laten zien, ook op het NK en in Rotterdam, en voor Michael en Denver geldt eigenlijk hetzelfde. Het zijn combinaties die laten zien op het hogere werk hun mannetje te staan. Michael is natuurlijk een heel ervaren ruiter en hij kan als reserve het hele kampioenschap op individuele basis meedraaien. Twee jaar geleden heeft Kim ook voor het eerst ervaring opgedaan op het EK in Milaan. Dat pakte vervolgens heel goed uit en dat hoop ik met Hessel en Michael eveneens zo te doen. Ze gaan eerst deze week naar Aken om zo kennis te maken met het terrein waar volgend jaar het WK is en pakken twee weken daarna het kampioenschap in Spanje mee. Op die manier hopen we er richting volgend jaar weer nieuwe combinaties bij te krijgen. Dit EK blijft belangrijk, maar is geen kwalificatie voor de Olympische Spelen, dus je kunt wat uitproberen. Ik denk dat de meeste landen op deze strategie inzetten, en met een mix van jong en oud van start gaan.”

Bron: KNHS