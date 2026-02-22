Van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. winnen Medium Tour-finale in Kronenberg

Savannah Pieters
Van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. winnen Medium Tour-finale in Kronenberg featured image
Maikel van der Vleuten met Beauville Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een wedstrijdpauze van twee maanden maakten Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. vorige maand hun rentree met een overwinning in het 1.45m in Lier. Vandaag volgde in Kronenberg de tweede zege van het jaar. Als zevende starter verschenen zij in de piste van De Peelbergen, waar geen van de ruim tachtig combinaties kon tippen aan hun winnende tijd van 63.70 seconden.


