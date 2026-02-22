Van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. winnen Medium Tour-finale in Kronenberg

Na een wedstrijdpauze van twee maanden maakten Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. vorige maand hun rentree met een overwinning in het 1.45m in Lier. Vandaag volgde in Kronenberg de tweede zege van het jaar. Als zevende starter verschenen zij in de piste van De Peelbergen, waar geen van de ruim tachtig combinaties kon tippen aan hun winnende tijd van 63.70 seconden.
rentree Succesvol
tweede hun laatste duo twaalfjarige Voor vrijdag plaats. het won en het De vandaag Oliva. verliep Lips zaterdag was 1.40m, eindigden van zij en De dateerde ook het rentree start maanden twee in Zangersheide-ruin een eerste tweede betekende geleden Kronenberg optreden internationale de er jaar. als succesvol: van
Thijssen drie net de buiten top
64.98 met Haddou podium de klokte Chessman als die naar Met Chic Thijssen Fou (v. de Wulschner Bastide La (v. van finishte een Mel ging voorkwam. Zanzibar), seconden Nederlands zij Helle) volledig 64.49 in seconden. eindigde Benjamin daarmee en vierde. derde De plaats
Uitslag.
Bron: Horses.nl
