Van der Vleuten en Dywis HH vijfde in 1,55m Mexico

Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v. Toulon) zijn zaterdag vijfde geworden in de vijfsterren 1,55m met barrage in Mexico. Vijf van de tien barragekandidaten hielden de teller op nul, maar Christian Kukuk en Mumbai (v. Diamant de Semilly) vormden met 37,23 seconden op de teller een klasse apart en mochten daarmee de hoofdprijs van ruim 38.000 euro in ontvangst nemen.

Yuri Mansur zette direct als eerste starter een indrukwekkende tijd neer. Met Miss Blue Mystic Rose (v. Chacco Blue) bleef hij foutloos in 38,21 seconden en daarmee was de toon gezet. Kukuk betradt als vierde starter de piste en scherpte de tijd van Mansur met bijna een seconde aan. Geen van de volgende zes combinaties die daarna startten, kwamen daar bij in de buurt.

Foutloze ronde

Van der Vleuten ging als laatste starter voor een foutloze ronde en met 39,99 seconden leverde hem dat de vijfde plaats op. Op drie Laura Kraut met Bisquetta (v. Bisquet Balou van de Mispelaere, 0/38,95) en op vier Lillie Keenan met Fasther (v. Vigo d’Arsouilles, 0/38,99).

Uitslag.

Bron: Horses.nl