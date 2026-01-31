Van der Vleuten en Jesther opnieuw sterk, ditmaal in Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Van der Vleuten en Jesther opnieuw sterk, ditmaal in Opglabbeek featured image
Maikel van der Vleuten hier met Elwikke. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Gisteren werd in Opglabbeek de Grote Prijs-kwalificatie verreden, een 1,45 m.-proef met barrage. Voor Nederland maakte Maikel van der Vleuten zijn opwachting met de door G. Moerings gefokte Jesther (v. Cardento). Het duo klokte een tijd van 40,30 seconden, wat goed was voor de vierde plaats.


