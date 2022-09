Van der Vleuten en Kersten in top 5 Peelbergen

De 3* Grote Prijs over 1,50 m. op de zondagmiddag in Kronenberg is gewonnen door de Britse Carmen Edwards en tienjarige KWPN-merrie Happy Valerie (v. Verdi TN). Het duo was 2/10 sneller in de barrage dan de Griekse Ioli Mytillineou met haar toppaard Levis de Muze (v. Elvis ter Putte). Maikel van der Vleuten bleef ook dubbel foutloos met Kamara van't Heike (v. Epleaser van 't Heike) en werd vierde. De vijfde plek ging naar Niels Kersten en Grieg S (v. Indoctro).