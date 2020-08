Van der Vleuten en Nooren op podium in Lier

In de hoofdrubriek van de dag op de Azelhof stonden Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue) en Lisa Nooren met Dienellie (v. Berlin) op de tweede en derde trede van het podium. De winst ging naar thuisruiter Niels Bruynseels, die met Kopernic Van Orti (v. Diamant de Semilly) de winst pakte.

Leopold van Asten werd vijfde met Vdl Groep Hutch (v. Numero Uno). Ook hij bleef dubbel foutloos. Voor Kevin Jochems en Bo (v. Indorado) was er een balk in de barrage en de achtste plaats.

Vijfjarige paarden: Joppen tweede

Eerder op de dag scoorde Loewie Joppen de tweede plaats in de tweefasenrubriek voor vijfjarige paarden met Piper vd Heffinck (v. Quick Star). Radoslaw Zalewski won deze rubriek met Fabuleux Diamant (v. Diamant de Semilly).

Jochems vijfde in 1m40

In het 1m40 was er nog een vijfde plek voor Kevin Jochems en Careful H (v. Colman). Deze rubriek ging naar KWPN-merrie Gemke (v. Ukato) onder het zadel van de Braziliaan André Americo de Miranda. Ook de tweede plaats was voor een KWPN’er, dit keer in Japanse dienst: Elstar (v. Larino) met Toshiki Masui.

Uitslag 1m45

Uitslag 5-jarige

Uitslag 1m40

Bron: Horses.nl