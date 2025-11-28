Van der Vleuten en Smolders laten goede vorm zien in Stockholm

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Van der Vleuten en Smolders laten goede vorm zien in Stockholm featured image
Harrie Smolders met Bingo du Parc. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In het 1,50 m. van Stockholm lieten Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten zojuist opnieuw van zich spreken. Beide ruiters wisten zich te plaatsen voor de zevenkoppige barrage. Smolders bleef wederom foutloos in het zadel van Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) en eindigde als vierde. Ook Van der Vleuten heeft met Quastor van den Heffinck (v. Rock’N Roll Semilly) de smaak goed te pakken in Stockholm: gisteren werden ze vijfde in de 1,45 m. openingscompetitie en vandaag pakten ze een zevende plaats mee.

